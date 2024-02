Salernitana Women: buon pari sul campo del Matera

Buon pari in trasferta per la Salernitana Women che, sotto una pioggia battente, impatta 1-1 sul campo del Matera nel diciottesimo turno del girone C di Serie C.

Matera-Salernitana Women: il tabellino

Matera-Salernitana 1-1

Reti: 26’ st Haanpaa, 44’ st Apicella

Matera: Buttner, Trotta, Vlassopoulou, Fiore, Rusanen, Barrile (29’ pt Sesto), Haanpaa, Bonasia, Freeby, Vona, Ciampi All: Stefania Di Lena

A disposizione: Lo Noce, Rinna, Fontanello.

Salernitana: Pascale, Sorrentino, Cozzolino, Calvanese, Apicella, Donnarumma, Sabatino, Falivene, Mercede (7’ st Tulimieri), Olivieri, Cuomo. All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Apolito, Apadula, Marino, Cicchetti, Cirillo, Giurbino, Genovese.

Note Arbitro: Roberto Aratri (Sez. Bari)

Assistenti: Domenico Iacovone (Sez. Matera) – Mario Rozvan (Sez. Matera)

Ammonite: Ciampi Recupero: 3‘ pt, 4’ st. Angoli: 4-2.

Le parole di coach Valentina De Risi

“La gara con il Matera è stata davvero molto dura. Loro sono un’ottima squadra e lo sapevamo, si sono dimostrati un undici organizzato, ben messo in campo e con forza fisica. In questa partita, complicata anche per la pioggia intensa caduta durante tutti i 90’, abbiamo fatto una grande prestazione tenendo testa ad una formazione che ci precede in classifica. Mi è piaciuta la voglia che le mie ragazze ci hanno messo e l’intensità per andare a recuperare lo svantaggio. Questo fa capire il carattere che ha ormai il nostro gruppo, per il nostro percorso è un punto importante, anzi importantissimo. Oggi abbiamo fatto un altro passettino verso la permanenza nella categoria. Fa piacere, poi, dare continuità in trasferta a questo buon momento che stiamo vivendo”.