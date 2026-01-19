Salernitana, la Curva Sud alza la voce: striscioni in città contro patron Iervolino

La protesta della Curva Sud Siberiano non si ferma. Dopo lo striscione comparso nei pressi dell’Arechi la scorsa settimana e i cori con cui i tifosi avevano aperto la gare contro Cosenza e l’Atalanta Under 23 chiedendo al patron Danilo Iervolino di investire con decisione, il malumore del tifo granata torna a manifestarsi con nuovi messaggi, questa volta affissi in più punti della città di Salerno.

Lo striscione

Il tono resta duro e diretto. “Il nostro sogno al calcio mercato? Danilo Iervolino svincolato” si legge su uno dei cartelli comparsi in serata, un chiaro segnale della distanza che continua a crescere tra il presidente e la parte più calda del pubblico salernitano.

Nonostante la vittoria di misura contro i bergamaschi, infatti, il clima non si è rasserenato. Un altro striscione rilancia la contestazione: “Un pagliaccio senza identità. Caccia i milioni o fuori dalla nostra città”. Parole che sintetizzano il giudizio estremamente critico dei tifosi sul percorso dell’attuale gestione societaria.

La piazza attende risposte concrete, in particolare sul fronte dei rinforzi provenienti dal mercato.