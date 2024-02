Salernitana, è addio a Inzaghi: ecco i nomi per sostituirlo

C’è una tempesta in atto in casa Salernitana. Il club granata, uscito sconfitto nel match salvezza contro l’Empoli, ha deciso di esonerare Pippo Inzaghi. La decisione è arrivata nella notte, subito dopo il ko dell’Arechi per 1-3 con i toscani. Manca ancora l’ufficialità, ma la strada è stata già tracciata.

La scelta

Si era inevitabilmente rotto qualcosa tra la società e Pippo Inzaghi. Il tecnico ha ottenuto sei sconfitte nelle ultime sette partite ufficiali. L’ultimo successo è datato 30 dicembre contro il Verona.

Un ruolino di marcia talmente negativo che ha fatto sprofondare la Salernitana all’ultimo posto in classifica con solo 13 punti.

I sostituti

Ora si è aperto il totonome per la panchina granata. Sul taccuino del ds, Walter Sabatini, ci sono Ballardini e Semplici.

Saranno ore intense per patron Iervolino e tutti i tifosi. La Salernitana sta per cambiare di nuovo le sue carte. Un’altra mossa disperata per credere in una complicata salvezza.