Sala Consilina capitale per un giorno della corsa in montagna

Un incontro tra agonismo e natura sui sentieri dei Monti della Maddalena: la sesta edizione del Trail “Madonna di Sito Alto”, in programma per domenica 17 settembre sulle alture che dominano l’abitato di Sala Consilina, porterà gli specialisti della corsa in montagna a confrontarsi con due percorsi di gara (da 8 chilometri, con un dislivello di 800 metri, e da 24 km,per un totale di 1500 m di dislivello) a un tempo suggestivi e insidiosi. L’evento organizzato da GGTrail è stato presentato lunedì pomeriggio in un incontro con la stampa nella sala conferenze del polo Cappuccini, cui hanno partecipato due testimonial d’eccezione: l’ex campione italiano Promesse della specialità, il calabrese Marco Barbuscio, e l’ultramaratoneta salese Giuseppe De Rosa, uno dei sei atleti ad aver completato il Roadsign Continental Challenge, la rassegna di cui fanno parte le cinque ultramaratone in autosufficienza più importanti al mondo. Al tavolo dei relatori anche l’ideatore del trail, Michele Garone, e il sindaco del comune più popoloso del Vallo di Diano, Francesco Cavallone, che ha sottolineato l’importanza della corsa in un anno speciale per il patrimonio sentieristico di Sala Consilina, con l’inaugurazione del percorso CAI in memoria di Giorgio Garone, per 75 anni custode della cappella della Madonna di Sito Alto e impareggiabile conoscitore delle tradizioni religiose della città.

Il programma della corsa

Garone ha poi illustrato le due principali novità della corsa, inserita anche quest’anno nel circuito Trail Campania: un inedito tratto in salita al km 11 che porterà gli atleti in cima a Sito Alto; una breve ma durissima scalinata nel centro storico di Sala, a poche centinaia di metri dal traguardo di piazza Umberto I, cui seguirà una discesa ripida di circa 300 m nelle vicinanze della vecchia scuola elementare. Una serie di variazioni sul tema della corsa che anticiperanno il nuovo corso del trail: a partire dal 2024, infatti, il “Sito Alto” si articolerà in tre prove sulla distanza di 10, 16 e 30 km, grazie all’apertura di nuovo sentiero. Il dirigente di GGTrail ha poi ribadito l’importanza della sicurezza su un percorso così esigente: «Molti sostengono che la nostra manifestazione sia una delle più belle del Sud Italia, anche dal punto di vista organizzativo: schiereremo più di 30 volontari sul percorso, oltre che due équipe medico-sanitarie e cinque quad per l’assistenza agli atleti». Garone ha infine annunciato la presenza in gara del lombardo Lorenzo Beltrami, fresco vincitore del campionato europeo di skyrunning a Gusinje, in Montenegro.

La presentazione

La conferenza stampa è proseguita con l’intervento dell’ex azzurro di corsa in montagna Barbuscio, che centrò il successo a Sala Consilina nel 2021: «Per me fu un’occasione di riscatto» – esordisce il testimonial di Scarpa, un marchio molto conosciuto tra gli sportivi. «Due anni prima, infatti, andai incontro a una grossa crisi proprio sulle rampe della salita di Sito Alto. Nella mia carriera, ho avuto la fortuna di disputare tantissime gare, ma posso dire che il percorso di questo trail è uno dei più tecnici che abbia mai affrontato nella mia carriera. In attesa di scoprire i punti inediti del tracciato, sono ben felice di sostenere un progetto come questo: a differenza di ciò che accade altrove, GGTrail svolge un eccellente lavoro di tutela e pulizia dei sentieri. Mi auguro che la comunità di Sala Consilina possa apprezzare fino in fondo gli sforzi compiuti ogni anno dagli organizzatori».

L’ultima parola è toccata al principe delle ultramaratone, Giuseppe De Rosa: «Apprezzo la determinazione con cui Michele Garone porta avanti questa manifestazione. Ho voluto scoprire in prima persona il tracciato del “Sito Alto”: l’impressione è che sia molto bello ma altrettanto impegnativo. Anche per queste ragioni, il sogno del trail non va assolutamente disperso». Il campione del mondo – a cui è stata donata una maglia celebrativa – ha infine annunciato le sue prossime sfide: «Dopo aver vinto il titolo iridato, non ho affatto smesso di sognare: prima di affrontare nuovamente il Roadside Continental Challenge, infatti, vorrei disputare un’ultramaratona in Canada. Prima, però, mi aspetta un’altra gara in Turchia».

Garone ha raccolto il suggerimento di De Rosa per annunciare in coda alla conferenza stampa l’inaugurazione nei prossimi mesi di un nuovo itinerario naturalistico, il Sentiero dei Pastori, che sarà intitolato all’alpinista valtellinese Alfredo Corti, di cui ricorrono quest’anno i cinquant’anni dalla morte. Un percorso lungo ed esigente che consentirà a De Rosa di preparare al meglio le sue prossime avventure in giro per il mondo.