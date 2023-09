Sacco, domato un incendio a pochi metri dalla cappella di San Vito. Indagini in corso

Paura nel pomeriggio di ieri a Sacco quando è divampato un incendio che ha distrutto parte della vegetazione sita nell’area adiacente alla cappella di San Vito riaperta, dopo gli interventi di ristrutturazione, poco tempo fa, ossia il tre agosto scorso. Non si conosce la natura dell’incendio e, proprio in queste, ore le autorità preposte stanno cercando di risalire alle cause del rogo. Sono in tanti a sperare che l’incendio non sia di matrice dolosa anche se, alcuni cittadini, hanno dichiarato di avere dei forti sospetti in quanto, dalle foto scattate, pare che siano due i punti della zona in cui le fiamme si sarebbero sviluppate.

Indagini per capirne la natura

“Non penso che l’incendio sia doloso, ma se dovesse essere accertato questo chi lo ha appiccato dovrebbe vergognarsi di un gesto così incivile. Il territorio di Sacco è così bello che questa sarebbe un’offesa per tutti” ha affermato un cittadino. Fortunatamente le fiamme sono state subito domate grazie all’azione dei carabinieri forestali, della squadra antincendio boschivo della Comunità Montana Calore Salernitano e dei vigili del fuoco.

Gli interventi

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate diverse ore. Proprio grazie agli interventi tempestivi la Cappella di San Vito non è stata danneggiata dalle fiamme.