Roccadaspide, continuano le attività dell’ambulatorio di Ortopedia. L’intervista al dott. Antonio Giuliano | VIDEO

Il dottore Antonio Giuliano, ortopedico e dirigente medico responsabile dell’ambulatorio per il monitoraggio, la prevenzione e la cura dell’osteoporosi dell’ospedale di Roccadaspide, ha fatto sapere che le prenotazioni per le visite e i trattamenti ambulatoriali restano aperte a quanti ne hanno bisogno. L’ambulatorio è di fondamentale importanza per il nosocomio rocchese che rappresenta il riferimento sanitario di una fascia territoriale, quella delle aree interne del Cilento, abitata prevalentemente da persone anziane e quindi più soggette alle fragilità ossea.

L’importanza dell’ambulatorio medico

L’ambulatorio è di fondamentale importanza specie per i pazienti con osteoporosi esposti al rischio di fratture multiple e ripetute che, se individuati tempestivamente e sottoposti a trattamenti di monitoraggio e cura, possono essere avviati ad un percorso terapeutico e riabilitativo in grado di prevenire fenomeni più gravi come, ad esempio, la rottura del femore.

L’ambulatorio è anche un centro prescrittore di quei farmaci per l’osteoporosi che richiedono l’autorizzazione dell’AIFA, ossia di farmaci specifici che possono essere somministrati a pazienti con particolari condizioni cliniche come, ad esempio, quelli che fanno uso di cortisone o che sono affetti da un’osteoporosi più marcata.

Le info utili

Le prestazioni ambulatoriali saranno erogate tutti i martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L’accesso all’ambulatorio potrà avvenire tramite il C.U.P. con prenotazioni al numero: 089 2875028 e previa impegnativa del medico curante con specifica:

Cod. Prima Visita: 89700.069

Cod. Visita di Controllo: 89010.056.