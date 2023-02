Riattivati servizi catastali alla Comunità Montana Vallo di Diano

Dopo un anno di assenza, i servizi catastali sono tornati presso la sede della Comunità montana Vallo di Diano in via Vascelle a Padula. L’annuncio è stato dato con entusiasmo dall’assessore Gaetano Spano che ha dichiarato di aver rinnovato la convenzione per un punto catastale che è indispensabile per molti cittadini e professionisti della zona.

Le novità

Questo successo è stato possibile grazie ad un grande sforzo di squadra tra la politica e gli amministrativi. L’assessore ha ringraziato la dottoressa Simone per aver predisposto la fideiussione e il dottor Aldo De Lisa per aver preparato tutta la documentazione. Insieme al presidente Cavallone, hanno lavorato duramente per un anno per ottenere il rinnovo della convenzione.

I servizi

Il Punto Catastale, che si trova al piano terra sotto la supervisione del responsabile dott. Paolo Di Zeo, offrirà visure catastali per soggetto, immobile e storiche, estratti di mappa ed elaborati planimetrici. In altre parole, sarà un vero e proprio punto di consultazione e informazione. Tuttavia, al momento non sarà possibile ottenere la consegna dei documenti, ma si spera di poterlo fare presto.

Ma non finisce qui: l’obiettivo dell’assessore Spano e della sua squadra è di arricchire il territorio con servizi utili per imprese, cittadini e professionisti, in modo da contrastare la migrazione verso altri luoghi e offrire ai residenti tutti i servizi di cui possono avere bisogno. Insomma, una grande iniziativa che promette di portare grandi benefici alla comunità.