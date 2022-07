Comunità montana Vallo di Diano: a regime il servizio antincendio nonostante riduzione di fondi

È già a regime da qualche settimana il Servizio Antincendio Boschivo presso la Comunità montana Vallo di Diano. La Giunta comunitaria, presieduta dal presidente Francesco CAVALLONE e completata dagli assessori Gaetano SPANO ed Antonio PAGLIARULO, ha già assicurato la copertura del servizio da fine giugno scorso, nonostante le sempre maggiori difficoltà economiche determinate dalla riduzione di fondi regionali. A fare il punto della situazione è Gaetano Spano, assessore delegato alla forestazione. “Le maggiori difficoltà che abbiamo incontrato sono dovute soprattutto ai tagli di risorse economiche (di circa 44mila €) effettuati dalla Regione Campania: dai €.223.791,61 erogati per l’anno 2021, si è repentinamente passati ai soli €.179.752,33 per quest’anno” puntualizza Spano. Ciò nonostante il personale in organico è riuscito ad intervenire con tempismo, pochi giorni fa, su due fronti d’incendio divampati a distanza di poche ore, assicurando la difesa del patrimonio boschivo e la tutela delle persone e dei beni privati messi a rischio dai roghi di Padula e Sala Consilina. Un lavoro duro che gli operatori della Comunità montana devono affrontare a ranghi sempre più ridotti. “Alla insufficienza di risorse economiche si è aggiunta anche una grave insufficienza di risorse umane, dovuta soprattutto al personale collocato a riposo per limiti di età e non ancora rimpiazzato, nonostante vari e ripetuti solleciti da noi effettuati. Solo con il grande impegno degli uffici comunitari e il sacrificio degli operai idraulico forestali, anche quest’anno riusciremo a garantire il servizio”. “Per questi ed altri motivi” è l’appello conclusivo di Spano “è sempre più importante agire con tempismo. Chiunque avvisti un incendio deve segnalarlo immediatamente ai numeri verdi e gratuiti 800 016 521 oppure il 1515”.