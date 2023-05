Questa volta ci siamo davvero: il party “Indie Power” arriva e scalda la piazza di San Marco di Castellabate

A causa del maltempo, il concerto “Indie Power”, previsto inizialmente per la serata del primo maggio, è stato rimandato. Ora però, è tutto pronto: venerdì 5, a San Marco di Castellabate, ci si scatena con la musica più in voga del momento.

“Indie Power a San Marco”

Il party Indie, numero uno in Italia, arriva nel Cilento per la prima volta. Le canzoni, i suoni e le note che stanno facendo impazzire le nuove generazioni di ragazzi, risuoneranno in piazza a San Marco di Castellabate per un concerto evento da non perdere. Sarà un tributo ai tanti artisti che sono costantemente in cima alle classifiche musicali: da Tananai a Calcutta, passando per Gazzelle e Frah Quintale, ma anche Blanco e Ariete e tanti altri. Tutto il meglio del genere “Indie”, caratterizzato anche da sfumature dell’ “urban”, del punk rock, e dei graffiti pop. Lo spettacolo è stato voluto e promosso dall'”Associazione Vivi San Marco” che tanto si sta battendo per far crescere il territorio con manifestazioni dedicate a tutte le fasce d’età.

Il Programma

Il party avrà inizio alle ore 20:30, con #Chill_Indie, uno spazio dedicato alla musica underground e spaccacuore che verrà scelta direttamente dal pubblico presente, come una sorta di jukebox. Alle 21:30, sarà il turno di “acasadiUke, mentre, alle 22, toccherà proprio a “IndiePower”. Il tutto sarà completamente gratuito.