Promozione: Ebolitana a valanga, pari Battipagliese

Nella 7a Giornata del Campionato di Promozione Girone D, la Battipagliese non va oltre l’1-1 in casa, contro il Victoria Marra, incontro condizionato dalle decisioni arbitrali che hanno lasciato la squadra di casa in nove uomini per la maggior parte dell’incontro. Alla rete di Santese (Battipagliese) ha risposto il goal di Piedipalumbo per l’1-1 finale.

Un buon punto per le zebrette vista il complicarsi della gara causa inferiorità numerica.

Super Ebolitana

L’Ebolitana travolge l’Atletico Faiano con un pirotecnico 2-6, guadagnando tre punti che la portano da sola al secondo posto in classifica.