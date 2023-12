“Primo progetto in Italia”: 900mila euro per il Cammino di San Nilo

Buone notizie per la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. È stato ammesso a finanziamento, sull’avviso per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani, il progetto “Cilento Outdoor progetto di valorizzazione e promozione del Cammino di San Nilo”, candidato per un investimento complessivo di euro 926.380,00.

Il finanziamento

La proposta è risultata prima nella graduatoria a livello nazionale, tra 240 istanze presentate e solo 15 progetti finanziati, avendo ottenuto il punteggio più alto. Si premia così il lungo lavoro che la Comunità Montana, d’intesa con i Comuni membri, da anni sta svolgendo per la valorizzazione della rete sentieristica comprensoriale.

«Un’opportunità straordinaria per valorizzare il brand Cilento, attraverso il Cammino di San Nilo, iscritto da marzo 2023 nel Catalogo Nazionale dei Cammini Religiosi, grazie all’impegno dell’Associazione Culturale Gazania APS. – fa sapere il presidente Vincenzo Speranza – È doveroso ringraziare i partners del progetto e, in particolare, il Parco Nazionale Cilento – Vallo di Diano e Alburni, il Comune di Sapri ed il Sindaco Antonio Gentile, e tutti i Comuni membri della Comunità Montana. È doveroso, infine, sottolineare il decisivo lavoro svolto dalla governance tecnica e amministrativa della nostra Comunità Montana, che, dopo il primato nazionale nel finanziamento delle Green Communities, si conferma per la straordinaria capacità progettuale, della quale siamo fieri ed orgogliosi. Nei prossimi giorni terremo una conferenza stampa per illustrare i dettagli del finanziamento».