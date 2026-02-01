Prima categoria: terza giornata di ritorno, il punto sul girone H

Nella terza giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, l’Atletico Pisciotta vince per 4 a 0 contro la Pixous e sale in classifica. In testa vincono Club Serre contro il Montecorice United e il Quadrivio contro il Sapri Soccer School Cilento. Finisce il parità la gara tra Sporting Palomonte e SV Atletico Agropoli.

Risultati

Atletico Bellizzi – Faraone 2-1

Atletico Pisciotta – Pixous 4-0

Real Carilla – Calcio Campagna 5-1

Montecorice United – Club Serre Calcio 0-2

Sapri Soccer School Cilento – Quadrivio 0-3

Sporting Club Palomonte – Sv Atletico Agropoli 2-2

Akropolis – Real Bellizzi 0-1

Classifica

Club Serre Calcio 35

Quadrivio 35

Sporting Club Palomonte 33

Pixous 28

Atletico Pisciotta 26

Montecorice United 26

SV Atletico Agropoli 25

Real Carilla 23

Atletico Bellizzi 21

Real Bellizzi 17

Calcio Campagna 16

Akropolis 12

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 6