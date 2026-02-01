Prima categoria: terza giornata di ritorno, il punto sul girone H

Nella terza giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, l’Atletico Pisciotta vince per 4 a 0 contro la Pixous e sale in classifica. In testa vincono Club Serre contro il Montecorice United e il Quadrivio contro il Sapri Soccer School Cilento. Finisce il parità la gara tra Sporting Palomonte e SV Atletico Agropoli.
Risultati
Atletico Bellizzi – Faraone 2-1
Atletico Pisciotta – Pixous 4-0
Real Carilla – Calcio Campagna 5-1
Montecorice United – Club Serre Calcio 0-2
Sapri Soccer School Cilento – Quadrivio 0-3
Sporting Club Palomonte – Sv Atletico Agropoli 2-2
Akropolis – Real Bellizzi 0-1
Classifica
Club Serre Calcio 35
Quadrivio 35
Sporting Club Palomonte 33
Pixous 28
Atletico Pisciotta 26
Montecorice United 26
SV Atletico Agropoli 25
Real Carilla 23
Atletico Bellizzi 21
Real Bellizzi 17
Calcio Campagna 16
Akropolis 12
Faraone 7
Sapri Soccer School Cilento 6