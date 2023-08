Prezzi carburanti: la Guardia di Finanza intensifica i controlli su tutto il territorio nazionale

Nell’ambito di una vigorosa azione volta a garantire maggiore chiarezza e correttezza nel settore dei carburanti, la Guardia di Finanza ha recentemente intensificato i propri controlli su scala nazionale. Dal 31 luglio al 3 agosto, i Reparti della Guardia di Finanza hanno operato una serie di verifiche al fine di garantire la trasparenza dei prezzi praticati ai consumatori. L’operazione ha coinvolto un totale di 234 ispezioni, di cui 22 dirette verso gli impianti autostradali e ben 212 rivolte ai distributori presenti sulle reti stradali del paese. Durante questi controlli, sono emerse 240 violazioni delle normative vigenti.

L’operazione

In 126 casi è stata rilevata l’assenza o l’esposizione errata dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati, mentre in 114 situazioni si è riscontrato un mancato rispetto dell’obbligo di comunicare i prezzi praticati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’impegno della Guardia di Finanza nell’affrontare queste irregolarità è testimonianza del suo ruolo cruciale nella tutela dei diritti dei consumatori e nell’assicurare un ambiente di mercato equo per tutti gli attori coinvolti. Il Tenente Colonnello Gabriele Baron, portavoce della Guardia di Finanza, ha dichiarato: “I risultati di questa operazione dimostrano il nostro impegno costante nell’assicurare la trasparenza economica e nel garantire che i cittadini abbiano accesso a informazioni accurate sui prezzi dei carburanti che utilizzano quotidianamente.”

L’impegno delle Fiamme Gialle sul territorio

Questi sforzi sono parte di una serie di iniziative messe in atto dalla Guardia di Finanza al fine di promuovere la lealtà e la concorrenza nel settore dei carburanti. L’azione mira non solo a sanzionare le irregolarità riscontrate, ma anche a educare i gestori degli impianti e i distributori sull’importanza di rispettare le normative vigenti e di garantire ai consumatori prezzi chiari ed equi.

Le info utili

Per ulteriori informazioni o per richiedere interviste, è possibile contattare il Ten.Col. Gabriele Baron attraverso i seguenti recapiti telefonici: 0644223778 oppure 3204681633. La Guardia di Finanza è disponibile a fornire ulteriori dettagli sull’operazione in corso e sulle misure adottate per garantire la trasparenza e l’equità nel settore dei carburanti.