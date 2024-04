Petina: sui Monti Alburni la giornata addestrativa per la ricerca di persone disperse

Gli operatori del Centro di Coordinamento delle Ricerche (CCR), il responsabile del Coordinamento Ricerche del Centro Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), un tecnico di Ricerca della Servizio di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e i volontari della Protezione Civile, nei giorni scorsi, hanno organizzato e tenuto una vera e propria simulazione di ricerca di una persona dispersa.

La giornata

Scenario della simulazione un’area dei Monti Alburni che ricade nel Comune di Petina. La giornata, altamente formativa e addestrativa per i partecipanti, è stata utile a rendere ancora più efficienti i meccanismi e le operazioni di coordinamento tra i soccorritori e di gestione delle ricerche delle persone che si disperdono nelle aree montane.

L’obiettivo

La casistica delle persone che si smarriscono nelle montagne fa registrare numeri più alti nelle stagioni particolarmente soleggiate come la primavera e l’estate e la simulazione, svoltasi a Petina, è servita a far in modo che gli operatori potessero essere sempre aggiornati e preparati.