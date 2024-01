Preview Serie D: domenica c’è Martina – Gelbison | VIDEO

Sarà un weekend da grande sfida quello della Gelbison di mister Alessandro Erra. Allo stadio “Tursi” di Martina Franca, ore 15.30, i Rossoblù saggeranno le proprie consapevolezze contro il Martina Calcio, avversaria d’alta classifica alla ricerca di punti per insidiare le prime della classe. Per i Vallesi sarà uno snodo importante per la salvezza e forse una delle ultime chiamate per un clamoroso reinserimento in corsa playoff.

Obiettivo Gelbison: continuità

Il corso Erra ha finalmente preso una direzione che fa bene sperare, la mano del mister si vede a livello tattico e si iniziano a raccogliere i primi frutti anche in ottica risultati: due pareggi contro Altamura a Casarano e la vittoria contro l’Angri, nel derby della scorsa giornata.

La trasferta di Martina Franca non può che cercare la continuità, sia di prestazione che di risultato. Continuità sarà la parola chiave anche nelle idee di formazione di mister Erra che dovrebbe confermare, fatte salve defezioni dell’ultima ora, in blocco lo schieramento visto contro l’Angri.

Sono tanti, infatti, gli effettivi che hanno fatto bene e che meritano conferma. Attenzione a Sicurella, l’ex torna per la prima volta a casa: c’è tutta una tradizione calcistica sui goal in queste situazioni.

L’avversaria

Il Martina occupa la terza posizione in classifica e sta disputando un campionato di assoluto livello. Nonostante ciò, l’inizio del nuovo anno non è stato esaltante. Settimana scorsa è arrivata la vittoria di misura sul Rotonda che ha smorzato un momento di rallentamento dovuto a una sconfitta e un pareggio.

Il precedente tra le due compagino sorride alla Gelbison che all’andata si impose per una rete a zero al “Guariglia” con goal del solito Croce. Tanti gli uomini da tenere d’occhio, uno su tutti è Ryduan Palermo 11 goal all’attivo, capocannoniere, ex aequo con Croce e Loiodice.