Premio SOLIDarte 2023: un successo di qualità e solidarietà

L’Associazione Cilento Verde Blu odv ha organizzato con grande successo il Premio SOLIDarte 2023, che ha visto la partecipazione di numerose compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. L’evento, inserito nella rassegna annuale itinerante “Teatro del Sorriso”, aveva come finalità benefica la raccolta fondi per la Vacanza del Sorriso gratuita per le famiglie con bambini oncologici di tutta Italia.

La partecipazione del pubblico e la qualità artistica delle compagnie

La manifestazione ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico attento e generoso, che ha seguito con grande interesse gli spettacoli proposti dalle cinque compagnie teatrali partecipanti.

Il direttore artistico Antonino Nese e lo staff organizzativo dell’Associazione Cilento Verde Blu si sono dichiarati contentissimi del successo ottenuto, sia per la rilevante partecipazione di pubblico, sia per la qualità artistica delle compagnie.

La raccolta fondi e la sua importanza per la Vacanza del Sorriso

La raccolta fondi è stata fondamentale per sopperire alle significative spese organizzative dei soggiorni gratuiti offerti alle famiglie con bambini oncologici ospiti nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni, durante la Vacanza del Sorriso 2023.

I ringraziamenti ai protagonisti della manifestazione

La manifestazione non sarebbe stata possibile senza la disponibilità del Comune di Vallo della Lucania, che ha messo a disposizione il teatro comunale, e senza la partecipazione delle compagnie teatrali, in particolare della Compagnia “Instabile” di Roma, della Compagnia “La Giara” di Roma, della Compagnia “I Pappici” di Salerno, della Compagnia “Attori per Diletto” di Centola e della “Compagnia del Tesoro di Cannalonga. Un ringraziamento da parte degli organizzatori va anche alla giuria del Premio per la dedizione e l’attenta analisi, al Direttore artistico della “Stagione teatrale Vallese” Carlo Sacchi, per la preziosa collaborazione e per aver voluto l’inserimento del Premio Solidarte nella rassegna Vallese, ai tecnici del service e ai vigili del fuoco di Vallo della Lucania, all’avvocato Riccardo Ruocco e a Giusy Rinaldi per la donazione alla Vacanza del Sorriso degli introiti dei loro libri. Infine, un ringraziamento speciale va al Direttore Artistico Antonino Nese e a tutti i volontari dell’Associazione Cilento Verde Blu odv, per il grande lavoro organizzativo svolto.

La prossima premiazione

L’appuntamento successivo è in programma il 29 aprile per la premiazione dei vincitori del Premio Solidarte, che sarà inserito nella serata finale della Stagione teatrale del De Berardinis di Vallo della Lucania.