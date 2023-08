Pollica, da Ghemon a Piero Pelù: quanti ospiti per il festival “Viviamo Cilento”

Pollica si prepara ad un settembre molto caldo. Il 15,16 e 17, infatti, torna l’atteso slow festival “Viviamo Cilento” che vedrà protagonisti musica, sentieri e sapori. E per l’occasione, sono diversi gli ospiti che raggiungeranno l’incantevole Acciaroli per regalare tanto spettacolo: da Ghemon, a Mannarino, passando per Piero Pelù, Vinicio Capossela e Gabriele Esposito. L’evento Anche per questo 2023, si rinnova l’appuntamento con un festival che proietta il pubblico in passeggiate ed escursioni culturali, all’insegna della scoperta dei luoghi più suggestivi del borgo cilentano, senza dimenticare le attività per i più piccoli e le tantissime opportunità di degustare i prodotti tipici della zona.

Il programma

Il tutto sarà accompagnato dall’immancabile musica, che abbraccerà ogni fascia d’età e offrirà importanti concerti. Il programma Ad aprire le danze sarà Ghemon, il 15 settembre alle 22 presso l’isolotto di Acciaroli. Il 16, invece, doppio grande appuntamento prima con Piero Pelù nella spiaggetta del porto e poi con Mannarino.

Attesa per Vinicio Capossela e Gabriele Esposito

La musica si fa in due anche nella giornata finale, quella del 17, dove a prendersi il palcoscenico saranno Vinicio Capossela e Gabriele Esposito.