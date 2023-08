A Pollica l’incontro tra Dieta Mediterranea e Cucina Messicana: patrimoni Unesco oltre i confini del gusto

Comunità Emblematica UNESCO della Dieta Mediterranea, ospiterà l’evento di celebrazione dei legami tra la Dieta Mediterranea e la gastronomia messicana, entrambe dichiarate Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2010. L’evento si svolgerà presso il Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo” al Castello dei Principi Capano, luogo simbolico che incarna i valori e le tradizioni della Dieta Mediterranea. Organizzato dalla Camera di Commercio del Messico in Italia – CaMexItal, in collaborazione con l’Ambasciata Messicana in Italia ed il Comune di Pollica con il suo Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo”, l’evento è suddiviso in due parti principali.

Il programma

Alle ore 19,00, alla presenza di importanti istituzioni, la conferenza si concentrerà sulle radici millenarie, la cultura, la scienza e la creatività che uniscono queste due importanti tradizioni gastronomiche. Interverranno il Senatore Francesco Verducci, Presidente dell’Unione Interparlamentare Italia-Messico, Letizia Magaldi, Presidente della Camera di Commercio del Messico in Italia – CaMexItal, Carlos García de Alba, Ambasciatore del Messico in Italia, Stefano Pisani, Sindaco del Comune di Pollica e Focal Point per la Comunità Emblematica UNESCO della Dieta Mediterranea, Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute, Giuseppe Biagini, fondatore della Creative Knowledge Foundation. Esperti, chef e rappresentanti di entrambe le culture condivideranno le loro visioni e discuteranno delle potenziali sinergie, valorizzando questi patrimoni immateriali come pilastri della sostenibilità, dell’innovazione e dell’integrazione culturale.

La conferenza sarà poi seguita da un convivio all’insegna della gastro-diplomazia, guidato da Rodrigo Zepeda, Chef dell’Ambasciata del Messico in Italia, e due autentici Ambasciatori della Dieta Mediterranea, Giovanna Voria e Christian Santomauro con la sua Ammaccata Cilentana.

Tra sapori e saperi

Questo incontro gastronomico promette di essere un viaggio di scoperta attraverso i sapori, gli aromi e le tecniche che definiscono queste due cucine straordinarie. Il convivio servirà come piattaforma per ulteriori scambi culturali e dialogo, unendo le persone attraverso l’amore condiviso per il cibo di qualità.

La cucina messicana, con particolare riferimento allo Stato del Michoacán, viene nominata Patrimonio Immateriale dell’Umanità nel 2010, in quanto “rappresenta un modello culturale completo che comprende attività agrarie, pratiche, riti, conoscimenti pratici antichi, tecniche culinarie, usi e costumi ancestrali”.

Nel 2010 viene iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità anche la Dieta Mediterranea, in quanto “insieme di abilità, conoscenze, pratiche e tradizioni che spaziano dal paesaggio alla tavola, […], in grado di promuovere l’interazione sociale, dal momento che i pasti comuni rappresentano la pietra angolare delle usanze sociali e degli eventi festivi”.

Dieta Mediterranea: patrimonio UNESCO

Oltre a celebrare questi patrimoni, l’evento mira a rafforzare le alleanze e promuovere scambi culturali e scientifici, con un’enfasi sul ruolo centrale che la gastronomia può svolgere nel costruire ponti tra diverse culture.

La gastronomia, come espressione di identità culturale, storia e creatività, sarà al centro dell’attenzione in questa occasione straordinaria. L’evento a Pollica rappresenta un’opportunità unica per celebrare e approfondire la comprensione di questi patrimoni immateriali, che continuano a ispirare e influenzare la cultura culinaria globale.