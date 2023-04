Politiche giovanili: Comune del Cilento punta sulla formazione dei Neet

Il Comune di Cannalonga intende potenziare i servizi e le opportunità rivolte al target specifico dei NEET, acronimo inglese che sta ad indicare giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o formazione; per questo ha deciso di aderire all’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”.

Risorse per la formazione dei Neet

L’iniziativa, a cura di Anci, co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili – anni 2020-2021”, intende rafforzare i percorsi di transizione scuola-lavoro e rispondere, in particolare, ai bisogni e alle esigenze dei giovani che si trovano nella condizione di NEET – in coerenza con il “Piano di emersione e orientamento giovani inattivi “NEET WORKING” adottato con DM del 19 gennaio 2022.

L’Avviso in questione intende selezionare Comuni o Unioni di Comuni interessati ad avviare percorsi di formazione e crescita delle competenze utili ad attivare progettualità volte a coinvolgere giovani appunto non attivi nella realtà territoriale, la cui finalità è quella di promuovere la realizzazione, da parte delle amministrazioni comunali, di progettualità innovative dedicate ad interventi mirati al target dei giovani NEET.

Il progetto di Cannalonga

Cannalonga risulta nell’Elenco dei Comuni e delle Unioni dei Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet e quindi è ammessa a partecipare alle iniziative proposte dall’ANCI volte ad affrontare in maniera diretta il tema dei NEET ovvero alla loro inclusione nel panorama delle politiche pubbliche territoriali.

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di coinvolgere gli enti pubblici e privati in percorsi concreti di accompagnamento per ingaggiare ed avvicinare i NEET al mondo della formazione e del lavoro.

Cannalonga in qualità di soggetto proponente, garantirà il cofinanziamento, ai fini della realizzazione del progetto, qualora lo stesso venisse finanziato, pari al 20% del valore complessivo delle spese previste nel Piano Finanziario, cofinanziamento che risulta pari a € 20.000,00 che potrà essere garantito anche mediante l’intervento da parte dei partner di progetto.