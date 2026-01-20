Piaggine, furto ai danni dell’ODV Soccorso Sociale dei Quattro comuni: rubato gruppo elettrogeno e attrezzature

Furto a Piaggine, ai danni del mondo del volontariato: quattro giorni fa, ignoti si sarebbero introdotti nei locali in cui è custodita l’attrezzatura di proprietà dell’OdV “Soccorso Sociale dei quattro Comuni” presieduta da Vincenzo Marra per portare via un gruppo elettrogeno di colore amaranto e il decespugliatore di proprietà di Marra.

La denuncia

Marra, amareggiato dall’accaduto, ha sporto regolare denuncia alle autorità competenti e ha lanciato un appello accorato alla cittadinanza: “Sono passati quattro giorni dal furto. È quasi certo che qualcuno abbia visto qualcosa o sia a conoscenza di movimenti sospetti. Quel gruppo elettrogeno non è solo un oggetto, ma uno strumento a disposizione della collettività, gestito da chi dedica il proprio tempo agli altri” ha fatto sapere invitando la comunità a collaborare per recuperare la refurtiva.

Resta l’indignazione per un gesto a danno chi, quotidianamente, opera per offrire più sicurezza e supporto ai cittadini.