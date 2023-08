Piaggine candida progetto per riduzione del rischio idrogeologico

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato, di recente, dalla giunta comunale guidata dal sindaco, Renato Pizzolante. Degli adempimenti burocratici relativi all’approvazione della progettazione, essenziale per intercettare i fondi necessari, si è interessato il vicesindaco, Davide Giordano, insieme all’intera amministrazione comunale.

E’ necessario trovare il giusto canale di finanziamento

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, l’ente è già attivo per trovare il giusto canale di finanziamento tanto che il progetto sarà candidato non appena le misure apposite che permettono di accedere a fondi sovracomunali come quelli del PNRR saranno aperte.

L’obiettivo dell’intervento

“Nel territorio comunale insistono significative condizioni di dissesto idrogeologico che presuppongono la necessità di programmare interventi pubblici di messa in sicurezza delle aree per tutelare la pubblica e privata incolumità e lo scopo di questo intervento è assicurare la sicurezza e la tutela del patrimonio comunale e il ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

Il costo dei lavori: qui i dettagli

L’importo necessario ad effettuare i lavori ammonta a 2.556.150,26 euro. L’intervento, necessario anche a garantire una viabilità sicura ai cittadini e ai visitatori, sarà inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al periodo 2023/2025.