Peste suina, un milione per gli allevatori del Cilento e Vallo di Diano che hanno subito danni

La Regione Campania con un Decreto Dirigenziale, ha disposto la distribuzione di circa 1 milione di euro di indennizzi per allevatori, aziende e privati che hanno subito danni a causa dell’epidemia di Peste Suina Africana nelle zone dichiarata infette nel Vallo di Diano e nel Cilento. Gli indennizzi serviranno al risarcimento dei danni subiti dai titolari di ditte impegnate nell’allevamento suinicolo come attività principale.

I ristori assegnati dalla Regione

Questi ristori sono correlati alla soppressione dei capi suini nell’ambito delle misure di eradicazione della PSA, come stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale. Questo passo mira a garantire la trasparenza e l’accuratezza nella distribuzione degli indennizzi.

Un secondo capitolo degli indennizzi, pari a circa 100mila euro, è stato stanziato per coloro che detengono capi suini a titolo non professionale. Anche in questo caso, gli animali sono stati abbattuti per rispettare le disposizioni di eradicazione della PSA nei 17 Comuni inclusi nella cosiddetta Zona Infetta.

Cos’è la peste suina

Ricordiamo che la Peste Suina Africana è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce i suini, compresi maiali domestici e cinghiali. La malattia non è pericolosa per gli esseri umani. La trasmissione avviene principalmente attraverso il contatto diretto tra animali infetti e sani, ma può anche essere veicolata da insetti vettori o attraverso alimenti contaminati.