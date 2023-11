Passa di misura la Gelbison contro il Bitonto

La Gelbison si riporta in zona playoff a una manciata di punti dall’Altamura capolista. Contro il Bitonto basta l’ennesima marcatura di capitan Croce per ottenere i tre punti, al termine di una partita più sofferta di quanto ci ai potesse aspettare.

Il primo tempo

Partita bloccata nel primo tempo. La Gelbison prova a impensierire gli avversari utilizzando i cross dall’esterno. La prima occasione arriva su un taglio do Bubas che prova l’eurogol con un pallonetto delicato, la sfera si spegne a lato.

Al minuto 32’ sgasata di Tazza, sul suo pallone al centro arriva Russo che schiaccia a terra ma mette fuori. Risposta Bitonto con un’imbucata per Tedesco che resiste a un avversario, salta anche Milan, ma non riesce a insaccare.

Il secondo tempo

La seconda frazione si apre con un’altra occasione del Bitonto, sciupa Figliola a tu per tu con Milan. Reazione dei padroni di casa con De Pasquale dal limite respinge Diame. Sulla respinta è in offside Bubas.

Il match si sbocca al minuto 10’ con il solito Croce che raccoglie un cross di Casiello. Il suo tiro è debole , ma. viene avvelenato da una deviazione e beffa Diame, non esente da colpe. La reazione degli ospiti è veemente. Al minuto 2p azione prolungata in area rossoblu. Prima milan salva di petto su Moscatiello, la palla arriva a Tedesco, dopo una serie di batti e ribatti, che va a botta sicura: salvano i difensori di casa sulla line.

Al minuto 34’ gli ospiti reclamano per un tocco di mano in area di rigore su tiro di Tedesco. Poco dopo ancora ospiti vicini al pareggio con con Alba: miracolo di Milan che tiene a galla i suoi allungando in Corner. Proprio su quel tiro dalla bandierina Gomes solissimo mette a lato da due passi.

Poco prima del minuto 40’ ottimo schema del Bitonto che libera Tedesco all’altezza del dischetto. Per fortuna dei padroni di casa il numero 10 calcia con il corpo alto: palla fuori. Non c’è tempo per altre occasioni, finisce 1 a 0 per la Gelbison.