La legge Del Rio, che di fatto ha azzoppato l’operatività delle province non deve costituire una scusante per gli eletti consiglieri: è questo in sintesi il pensiero del rieletto al consiglio Pasquale Sorrentino che espone le sue priorità nell’ambito della nuova programmazione dell’Ente senza tralasciare il dramma della chiusura della Cilentana.