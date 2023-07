Palinuro: malore mentre è in barca, medico fuori servizio gli salva la vita

Attimi di paura questa mattina lungo la costa di Palinuro. Un 80enne che si trovava a largo della Molpa insieme alla moglie, a bordo di un tender, ha improvvisamente accusato un malore. La donna, accortasi di quanto stava accadendo, ha provato a manovrare l’imbarcazione senza però riuscirci. Per fortuna in zona transitava una barca per gite turistiche. Il caso ha voluto che a bordo vi fosse anche un medico.

Il soccorso

È stata quest’ultima ad accorgersi della gravità della situazione. Prestate le prime cure in mare, il malcapitato è stato trasferito a bordo dell’imbarcazione per gite turistiche e da qui alla spiaggia dell’Arco Naturale di Palinuro dove è giunta una prima ambulanza priva però di medico rianimatore.

Così è stata la dottoressa in vacanza a prestare le necessarie manovre salvavita al malcapitato in attesa dell’arrivo del secondo mezzo di soccorso con medico specialista che ha provveduto al trasferimento presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dell’80enne, già con problemi cardiaci.

Sul posto erano presenti anche gli uomini della guardia costiera di Palinuro, guidati dal tenente di vascello Amalia Mugavero che hanno seguito tutte le procedure salvavita.