Pagamenti online: una panoramica completa, dalle modalità ai vantaggi per gli esercenti

C’era una volta il contante. No, non si tratta del titolo di un film di Sergio Leone, ma di una realtà con la quale tutti gli esercenti devono fare i conti. Oggi i consumatori che pagano cash sono sempre più rari, dato che si preferiscono le modalità di pagamento elettroniche e online. I motivi sono abbastanza ovvi: sono più semplici, più veloci, più comode e soprattutto più sicure. Si tratta di un trend esploso durante la pandemia, e che continua a crescere anche in un paese come l’Italia, storicamente poco portato nei confronti dei cambiamenti. Vediamo quindi di scoprire insieme una panoramica completa sui pagamenti online, e sui loro vantaggi per gli esercenti.

Quali sono i vantaggi dei pagamenti online?

Prima di addentrarci nella questione, è opportuno sottolineare un fatto: i pagamenti online non sono una semplice moda del momento, ma una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione positiva per tutti, compresi gli esercenti, dato che presentano diversi vantaggi per chi gestisce un’attività commerciale. Accettare pagamenti online , come spiega il blog di Nexi, significa andare incontro ai clienti e velocizzare così il processo di acquisto.

In secondo luogo, i pagamenti digitali sono tracciabili, e questo rappresenta un ulteriore vantaggio sia per il cliente, sia per l’esercente. Chi adotta i metodi di pagamento online, dunque, può incrementare il parco clienti e di conseguenza le vendite, aumentando il fatturato e rivolgendosi ad un target più ampio. Basti ad esempio pensare ai turisti stranieri, abituati oramai da anni a pagare prodotti e servizi con questi metodi.

Fra le altre cose, come anticipato poco sopra, le transazioni online sono decisamente più rapide, oltre che più sicure. La sicurezza è un fattore da non sottovalutare mai, anche per via del fatto che impatta sulla fiducia che il cliente ripone nel negoziante. Infine, gli esercenti hanno la possibilità di monitorare in tempo reale le transazioni, e di gestire in maniera più efficace le vendite e il cash flow (flusso di cassa).

Come si possono ricevere i pagamenti online?

Per ricevere pagamenti online bisogna implementare un sistema ad hoc sul proprio e-commerce o in negozio. Esistono degli appositi software che consentono di farlo, senza rischi e ottenendo in cambio molte opzioni di livello avanzato. Si fa ad esempio riferimento alla possibilità di accettare pagamenti da svariati canali, compresi i portafogli elettronici come PayPal.

In alcuni casi, le transazioni online possono richiedere l’uso di un gateway di pagamento, che serve a proteggere le informazioni sensibili del cliente durante la transazione. Questi gateway, comunemente usati nel commercio elettronico, aggiungono un ulteriore livello di protezione. Facendo un passo indietro, nella lista dei canali di pagamento troviamo anche il classico bonifico bancario e le carte prepagate.

In conclusione, i pagamenti online rappresentano un’evoluzione naturale nel settore delle transazioni. Eliminano infatti tutti i rischi correlati al cash, e al tempo stesso aggiungono dei vantaggi impossibili da ottenere con il semplice contante. Di contro, bisogna sempre scegliere delle soluzioni tecnologiche affidabili, per proteggere il cliente e la transazione stessa.