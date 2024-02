Ottati: sabato l’inaugurazione del mangiaplastica

E’ arrivato il mangiaplastica nel comune di Ottati. Il dispositivo, in cui potranno essere conferite le bottiglie di plastica da gettare via, è stato installato presso il parcheggio “Don Ettore”, nel centro del comune.

L’inaugurazione

Le modalità di utilizzo e le funzionalità del mangiaplastica saranno spiegate e mostrate ai cittadini durante la cerimonia inaugurale che si terrà sabato, 24 febbraio, alle ore 11:00.

A partecipare all’inaugurazione, oltre ai componenti dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Elio Guadagno, anche il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo.

Il mangiaplastica

Il mangiaplastica oltre a contribuire, in modo efficace, ad alzare la percentuale della raccolta differenziata del comune con risvolti positivi sull’ambiente, permetterà, a quanti vi conferiranno le bottiglie in PET, di ottenere dei buoni sconto da spendere nelle attività commerciali del comune alburnino in modo da ottenere un notevole risparmio sugli acquisti.

Il mangiaplastica è stato installato grazie al finanziamento erogato dal Ministero della Transizione Ecologica per un importo di 29mila euro.