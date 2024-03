Ottati, continuano i lavori di messa in sicurezza sul costone roccioso

Continuano senza sosta i lavori di sistemazione e regimentazione idraulico-forestale presso il costone roccioso di Ottati. Il costone sovrasta il paese e, pertanto, ne deve essere garantita la massima sicurezza per tutelare la pubblica e privata incolumità.

Le opere

I lavori in corsi sono stati finanziati dalla Misura 8.3.1 del PSR Campania 2014/2020 per un importo di 550.000 euro.

Sono diversi gli interventi effettuati, nel corso del tempo, presso il costone roccioso di Ottati.

Su una parte del costone, in seguito ai gravissimi fatti del 10 dicembre 2020 quando si staccò un masso che diede origine ad una frana gravissima e pericolosa che, solo grazie al caso e alla fortuna non causò danni alle persone, furono effettuati numerosi interventi di messa in sicurezza in somma urgenza, con l'installazione di diversi livelli di barriere.

“È necessario ringraziare l'intero Ufficio Tecnico Comunale, retto dall'ingegnere Mario De Rosa e dal geometra Sabato Cupo e dall'ingegnere Domenico Pepe per il lavoro continuo e instancabile che fanno per i nostri cittadini, supportati dal vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Martino Luongo” ha fatto sapere il sindaco Elio Guadagno.