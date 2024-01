Orrore a Sala Consilina: avvelenata cagnolina e 2 cuccioli, scatta l’indignazione da parte dei cittadini

Non è la prima volta che il Vallo di Diano si rende teatro di un atto di violenza inaudita contro gli animali. Nelle ultime ore, la notizia della morte per avvelenamento di tre cani a Sala Consilina ha sconvolto la comunità locale. A denunciare l’accaduto, Enzo Vespoli proprietario dei cani vittime dell’atroce gesto. Vespoli aveva adottato una trovatella insieme ai suoi due cuccioli, ma la scorsa notte, i tre animali sono stati trovati senza vita.

La crudeltà dell’avvelenamento

I cani sono stati ritrovati senza vita con evidenti segni di avvelenamento. Nonostante i tentativi disperati di curarli, le cure somministrate sono risultate inutili. La comunità è sotto shock per la brutalità di un atto così crudele contro creature indifese.

Il drammatico episodio si è verificato in via Zerro, ai piedi del centro abitato di Sala Consilina. I cani, apparentemente tranquilli, avevano manifestato un comportamento irrequieto nei giorni precedenti, abbaiando in direzione dell’autostrada e dei cespugli circostanti.

Ipotesi sull’autore del vile gesto

I cani non si allontanavano dalla loro abitazione, il che solleva interrogativi sulla prossimità dell’aggressore. Qualcuno potrebbe aver deliberatamente avvelenato i cani sotto casa o potrebbe essere venuto in perlustrazione.