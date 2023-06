Cani avvelenati: è allarme a Stella Cilento

Cani avvelenati a Stella Cilento. Sono i residenti a far scattare l’allarme dopo una serie di episodi inquietanti. I fatti si sono verificati negli ultimi giorni provocando rabbia e indignazione per la crudeltà degli accadimenti.

Cani avvelenati a Stella Cilento: gli episodi

In un caso un cane sarebbe stato trascinato via legato con un filo di ferro e poi avvelenato. Una fine simile l’avrebbe fatta una cagnolina incinta, così come un randagio trovato agonizzante in strada.

Il veleno

ll veleno usato dal potenziale killer quasi certamente è il metaldeide. Potentissimo, peggiore del veleno per topi, contro il quale non esiste antidoto ed è facilmente reperibile presso i negozi specializzati in vendita di prodotti e antiparassitari usati in agricoltura.

Interpellando i veterinari più esperti si viene a sapere che “la metaldeide è un prodotto chimico comunemente utilizzata come componente principale nei lumachicidi e si presenta tipicamente sotto forma di esche granulari azzurro-verdastre. Tali esche sono nocive sia nel caso vengano ingerite, sia tramite contatto con la pelle”.

L’invito è quello di fare attenzione in strada al fine di evitare che gli animali possano entrare in contatto con prodotti del genere e soprattutto che possano ingerirli.