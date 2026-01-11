Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio: Luna favorevole per gli incontri, occhio amici del Leone. Venere in Vergine per gli amici degli Acquario

Lunedì 12 gennaio si presenta come una giornata ideale per fare il punto della situazione dopo l’inizio d’anno: emozioni, relazioni e progetti personali possono richiedere equilibrio tra entusiasmo e pragmatismo. Le stelle suggeriscono di cogliere l’energia positiva per rinnovare la motivazione e dare spazio ai rapporti più autentici.

Ariete

Alti e bassi possono caratterizzare l’umore: la giornata non è semplice ma con pazienza e determinazione puoi superare gli ostacoli. In amore, piccoli gesti possono fare la differenza.

Toro

È un momento di alti e bassi nel lavoro e nell’energia personale: evita spese impulsive e cerca di ritrovare motivazione attraverso ciò che ami. In amore, ascolta con attenzione il partner.

Gemelli

Buona dose di fortuna favorisce nuove opportunità: energia alternata a momenti di riposo può aiutarti a gestire impegni e relazioni con equilibrio.

Cancro

L’amore è al centro dell’attenzione e può riservare sorprese; nel lavoro affronta le difficoltà con coraggio, la tua energia può fare la differenza.

Leone

Le stelle ti donano una carica speciale: usa questa energia per brillare nei rapporti sociali e nei progetti personali. Giornata favorevole per farsi notare.

Vergine

È il momento di guardare con lucidità alle tue priorità: concentrazione e organizzazione ti aiutano a ottenere risultati concreti nelle attività quotidiane.

Bilancia

Relazioni armoniose e momento di equilibrio interiore favoriscono sia la sfera affettiva che le dinamiche sociali. Chi è solo potrebbe vivere incontri interessanti.

Scorpione

Giornata con qualche tensione emotiva: evita decisioni impulsive e cerca stabilità nei rapporti più importanti. Nel lavoro mantieni lucidità.

Sagittario

Energia positiva e voglia di avventura rendono la giornata dinamica: in amore puoi esplorare nuove strade, nel lavoro affronta gli imprevisti con fiducia.

Capricorno

Il lavoro richiede impegno ma le tue idee brillano: porta avanti i progetti con determinazione. In amore, la chiarezza rafforza il legame con chi ti è accanto.

Acquario

La tua originalità emerge nella vita sociale e professionale: usa la creatività per risolvere eventuali contrasti e non trascurare il benessere personale.

Pesci

Sensibilità e intuito sono accentuati: in amore potresti vivere momenti intensi, mentre sul lavoro la creatività può portare nuove idee da sviluppare con calma.