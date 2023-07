Ondata di calore in Campania. Protezione Civile: attenzione alle temperature eccezionali!

La Protezione Civile della Campania ricorda ai cittadini che è attualmente in vigore un’allerta per ondate di calore, emanata dal Centro Funzionale della Regione. La situazione è destinata a perdurare fino a mercoledì 19 luglio, e coinvolgerà l’intera regione con temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali. Nelle zone interne della Campania, si prevede che i termometri possano addirittura superare i 40 gradi. Oltre a ciò, si registrerà un tasso di umidità significativo, soprattutto durante le ore serali e notturne, con valori che potrebbero raggiungere anche l’80 per cento, in condizioni di scarsa ventilazione.

L’avviso della Protezione Civile

La Sala Operativa regionale, in virtù dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della Protezione Civile, rivolge un invito a tutti i sindaci dei Comuni coinvolti e agli enti competenti affinché mettano in atto le procedure necessarie per garantire la sicurezza delle fasce fragili della popolazione.

La popolazione è caldamente consigliata a prendere precauzioni durante queste giornate particolarmente calde. È vivamente raccomandato di evitare di uscire durante le ore più calde della giornata e di limitare le attività all’aperto. L’esposizione prolungata al sole va assolutamente evitata. Inoltre, si suggerisce di limitare gli spostamenti in auto, quando possibile.

Chi deve fare particolarmente attenzione

Una particolare attenzione deve essere prestata a determinati gruppi di persone che risultano particolarmente vulnerabili durante queste condizioni climatiche estreme. Tra questi, i soggetti cardiopatici, gli anziani, i bambini e tutti coloro che rientrano nelle categorie a rischio.

È altresì importante mantenere un adeguato ricambio d’aria negli ambienti chiusi, al fine di evitare il surriscaldamento. Assicurarsi di rimanere sempre ben idratati, bevendo molta acqua durante tutta la giornata, è una regola essenziale per affrontare al meglio il caldo torrido.

Non dimenticate nemmeno i vostri amici a quattro zampe: anche gli animali domestici necessitano di attenzioni speciali in queste circostanze. Fornite loro acqua fresca a sufficienza e cercate di mantenerli in luoghi ombreggiati.

Per chi volesse approfondire la tematica e informarsi riguardo alle misure preventive per proteggere la salute durante le ondate di calore, è possibile consultare il sito ufficiale https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp.

In queste circostanze straordinarie, è fondamentale agire con prudenza e responsabilità, facendo tesoro dei consigli forniti dalle autorità competenti, al fine di tutelare il benessere individuale e collettivo durante questo periodo di eccezionale calura.