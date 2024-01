Oggi moriva Antonio Valiante, personaggio di spicco della politica cilentana

Il 7 gennaio segna il quarto anniversario della scomparsa di Antonio Valiante, una figura di spicco nella politica cilentana. Il 7 gennaio 2019, a Vallo della Lucania, ci lasciava all’età di 79 anni.

La sua storia

Originario di Cuccaro Vetere, dove aveva visto la luce il 22 marzo 1939, Valiante ha lasciato un’impronta significativa nel panorama politico. Durante la sua vita, ha assunto diversi incarichi, tra cui quello di deputato nella XII legislatura (15 aprile 1994 – 8 maggio 1996) con il Partito Popolare Italiano, erede diretto della Democrazia Cristiana, di cui è stato segretario regionale dal 1997 al 2000.

Tra il 2005 e il 2008, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della giunta regionale campana, sotto la guida di Antonio Bassolino nel secondo mandato, e contemporaneamente è stato assessore al bilancio. In precedenza, dal 1985 al 1990, ha servito come consigliere comunale e successivamente come sindaco di Cuccaro Vetere con il partito della DC.

La carriera e il legame con il Cilento

La sua carriera è stata caratterizzata da una vasta gamma di incarichi, tra cui il consiglio di amministrazione di Enit, la presidenza della comunità montana Lambro e Mingardo, la fondazione della società “Il Cilento srl”, la presidenza dell’USL Vallo della Lucania, la presidenza di Cesvic, la presidenza di Uncem Campania, la presidenza del Rotary Club Vallo della Lucania – Cilento e la presidenza del consiglio d’amministrazione del Consorzio dei Comuni per gli Acquedotti del Cilento e del Vallo di Diano. Inoltre, ha svolto il ruolo di Consigliere di amministrazione Ato e di segretario campano del PPI, oltre ad essere stato vicepresidente della CRPM.

La scomparsa

La sua vita si è conclusa all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove era stato ricoverato per alcuni giorni. Il suo contributo e la sua dedizione alla politica e al servizio pubblico saranno ricordati e commemorati nel quarto anniversario della sua scomparsa.