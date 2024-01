Comunità Montana Alburni, questione quote rosa, Pino Palmieri: “FI pretende il rispetto della legge”

Sulla questione relativa al mancato rispetto della parità di genere in seno alla Comunità Montana Alburni e nel Consiglio direttivo del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, duro intervento da parte del coordinatore di Forza Italia per quanto riguarda la Valle del Calore salernitano e gli Alburni, Pino Palmieri.

Le dichiarazioni

“Forza Italia – sottolinea Palmieri– pretende l’applicazione della legge sul rispetto della parità di genere. Altri partiti predicano bene e razzolano male. Speriamo – è l’auspicio di Palmieri – che il 2024 si contraddistingua con il rispetto della legge”. L’unico partito intervenuto a difendere la parità di genere in Comunità Montana è stato la Lega.

“Il dato certo – prosegue il coordinatore di FI – è che alla Comunità del Parco il voto del direttivo non ha ottemperato alle indicazioni date dal Ministero. Sarebbe gravissimo che il Ministero stesso, oggi espressione di Governo del centrodestra, andasse a sanare la parità di genere nel direttivo del Parco su scelte fatte al 99% dal Partito Democratico.

Parità di genere: per Forza Italia un diritto da tutelare, per qualcun altro la donna è “mobile”.

È come se il Ministero, a conduzione centrodestra, rispondesse a logiche di partito che non rispettano la maggioranza di Governo. Se tutto ciò avvenisse significherebbe che noi amministratori, i quali lottiamo giornalmente contro il sistema di governo deluchiano, dovremmo seguire lo stesso modus operandi. Quindi, saremmo tutti legittimati, per raggiungere il proprio obiettivo, a fare accordi con il governatore De Luca ed i suoi esponenti territoriali”.