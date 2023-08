Nuove opportunità lavorative nel Vallo di Diano: l’azienda “I.T. Srl” alla ricerca di un elettricista manutentore di impianti

La storica azienda valdianese “I.T.Srl”, specializzata nella realizzazione di impianti elettrici e tecnologici, stradali ed aeroportuali, operante su tutto il territorio nazionale da oltre trenta anni è alla ricerca di un elettricista manutentore di impianti. La figura richiesta sarò impegnata sui cantieri occupandosi di installazione di impianti elettrici e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ecco i requisiti

Tra i requisiti richiesti per presentare la propria candidatura. Livello di istruzione: figura con un’estrazione scolastica industriale/elettrica. Si richiede, inoltre, un’esperienza pregressa nel ruolo di almeno un anno.Da un punto di vista contrattuale, l’inquadramento previsto è quello di “Operaio” secondo il CCNL “Metalmeccanica Industria”. L’azienda, inoltre, fa sapere che “l’inquadramento contrattuale e RAL saranno commisurati all’esperienza e alle competenze espresse dalla risorsa”. E’ richiesta la disponibilità alle trasferte, da specificare espressamente all’interno del curriculum.

Le info utili

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in adempimento alla legge 903/77 e 125/91. La I.T. Srl garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy e utilizzerà le informazioni ricevute ai soli fini di ricerca e selezione del personale interno, nel rispetto del DLgs 101/2018 sulla Privacy. Per candidarsi inviare il proprio curriculum provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali a: info@it-srl.it