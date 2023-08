Nella suggestiva cornice delle Grotte di Pertosa “Donne per le Donne”: una sfilata di moda con meravigliosi abiti eco-friendly

Nel suggestivo e incantevole teatro scenografico delle Grotte di Pertosa – Auletta, il 20 agosto, alle ore 19, andrà in scena un evento interamente dedicato alle Donne, alla Moda e all’Ambiente. Dalla collaborazione tra Fondazione Mida, il Centro Antiviolenza Aretusa del Consorzio Sociale S10 gestito dall’Associazione Differenza Donna e Stregatta Fashion, con il patrocinio della Comunità Montana, è nato l’evento “Donne per le Donne”: unendo le proprie mission nella riflessione comune dell’apporto rivoluzionario del femminismo nella moda ecosostenibile e libera dagli stereotipi di genere, domenica 20 agosto, donne comuni scenderanno in passerella e sfileranno con indosso i meravigliosi abiti eco-friendly e no size di Stregatta Fashion, alias Oriana Parrella. Una serata unica, durante la quale saranno presentati abiti realizzati con stoffe e tessuti ecologici, realizzati con tecniche eco-sostenibili e tinti solo con colori naturali.

Gli obiettivi

Ma, soprattutto, abiti adatti a tutte le donne, a tutte le fisicità e che non hanno taglia, nell’importantissima ottica rivoluzionaria di abbandono dello stereotipico patriarcale del corpo taglia 40, a favore dello sviluppo di una moda che sia, per la donna, strumento di valorizzazione, benessere psicofisico e più completa libertà di essere chi si è. Con l’occasione sarà possibile visitare, in notturna, le bellissime Grotte di Pertosa – Auletta e la serata sarà allietata da un finale aperitivo a km 0 organizzato dallo Speleo Bar, dove saranno serviti ottimi prodotti del territorio.

Visite gratuite in notturna

Alla serata parteciperà ance l’Associazione “I colori del Mediterraneo – Tingere con le piante” che mostrerà com’è possibile tingere i tessuti con prodotti ecosostenibili, nel pieno rispetto del progetto di salvaguardia e protezione dell’ambiente.

Per l’occasione sarà possibile visitare gratuitamente alle h 18.00 il museo del suolo, seguire alle h 21.30 la visita in notturna delle Grotte di Auletta e Pertosa