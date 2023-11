Nel weekend la cultura è gratis: ingresso gratuito nei siti archeologici e nei musei. Ecco le iniziative in Cilento e Vallo di Diano

Visite nei luoghi d’arte e cultura gratuite in questo weekend. In occasione del 4 novembre, Festa delle Forze Armate, infatti, sarà possibile accedere gratuitamente in musei e siti archeologici. Una iniziativa promossa per il primo anno dal Ministero della Cultura. Se si è alla ricerca di un modo per trascorrere la prima domenica del mese, sarà possibile concedersi una giornata nel bellissimo e suggestivo Parco Archeologico di Paestum e Velia, alla Certosa di Padula, ma anche presso il museo di Buccino.

Accesso gratuito anche domenica

Una iniziativa che si replica il 5 novembre quando, come ogni prima domenica del mese è previsto l’ingresso gratuito in tutti i musei, parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura aperti al pubblico.

I siti aderenti all’iniziativa