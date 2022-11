Eboli: Il 4 novembre Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Terminava il 4 novembre 1918 la Prima Guerra Mondiale e dopo quasi quattro anni di combattimenti, si concludeva quella che venne definita la “Grande Guerra” e si completava il processo di unificazione nazionale.

4 novembre: il programma delle iniziative ad Eboli

Per questo motivo il 4 novembre si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. La Città di Eboli, che in quella “Grande Guerra” pagò un pesante tributo di sangue con 132 morti sui campi di battaglia, numerosi dispersi, tantissimi invalidi, anche quest’anno renderà omaggio ai caduti di quella e di tutte le guerre con una cerimonia che si svolgerà in Piazza della Repubblica alle ore 11.00. Parteciperanno le autorità civili, religiose e militari.

Le iniziative

Sono tanti i comuni che promuovono iniziative in vista del 4 novembre. Appuntamenti a cui talvolta partecipano anche le scolaresche del territorio. Un modo per far sì che il significato di questa data rimanga impresso nella loro memoria. L’obiettivo è far si che i giovani comprendano l’importanza di quanti hanno combattuto per la Nazione.