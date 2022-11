Castellabate, celebra la Giornata delle Forze Armate

Tra due giorni, il prossimo 4 novembre, ricorre il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. Una data importante che ricorre spesso nella storia italiana: Armistizio di Villa Giusti del 1918, fine della Prima Guerra Mondiale e tumulazione del Milite Ignoto nel 1921. Riconosciuta la sua rilevanza storica è stata dichiarata Festa Nazionale con Regio decreto del 1922.

Il 4 novembre a Castellabate: la cerimonia

Il Comune di Castellabate, in concomitanza con le manifestazioni in programma a Roma, ha predisposto un programma per la celebrazione di questa ricorrenza.

Gli appuntamenti partiranno alle ore 09:30 a Santa Maria per deposizione della corona di alloro al monumento dei Caduti in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e poi in Piazza Lucia. Alle ore 11:30 proseguiranno a Castellabate capoluogo in Piazza Matarazzo per la deposizione della corona di alloro al monumento dei Caduti.

Una delegazione, inoltre, provvederà a deporre una corona di alloro sul Molo Velella, Area Portuale di San Marco e Piazzale Punta dell’Inferno, in memoria dei caduti del mare.

Il commento

“Dopo la fermata storica del Treno della memoria nella stazione di Agropoli-Castellabate, Castellabate si appresta a ricordare i suoi Caduti proprio in questa giornata di siffatta importanza storica. Dobbiamo ricordare tutti, soprattutto i più giovani, che si sono sacrificati per i loro valori e doveri, grazie ai quali l’Italia ha potuto raggiungere la propria Unità. Non solo momento di ricordo ma di ringraziamento verso tutte le Forzate Armate che continuano a svolgere il loro dovere con grande senso di responsabilità, sacrificio, dedizione e amore per la Patria” afferma il sindaco Marco Rizzo.