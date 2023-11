Morto a 11 anni per un leucemia fulminante: lutto cittadino a Centola

Il Comune di Centola ha proclamato il lutto cittadino per la morte del piccolo Angelo Luongo, 11 anni. Il ragazzino era stato trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e da qui all’ospedale Santobono di Napoli dove questa mattina è arrivata la notizia della morte.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale

«Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta si stringono al dolore che ha colpito la famiglia Luongo per la perdita del caro Angelo. Il senso di smarrimento e di sgomento dinanzi al triste evento ha pervaso la comunità di Centola, lasciandola attonita. Si proclamano il lutto cittadino per i giorni 22 e 23 novembre. Grazie Angelo per la sensibilità, la generosità e l’amore che in questi anni hai regalato alla nostra comunità. Da oggi un angelo in più veglia su di noi». Così fanno sapere da palazzo di città.

Tanti i messaggi di speranza e di vicinanza alla famiglia che nei giorni scorsi erano arrivati da parte di familiari, amici o anche sconosciuti.