Montecorvino Pugliano: al via i lavori di messa in sicurezza dell’ex discarica di Colle Barone

Al via i lavori di messa in sicurezza della ex discarica di Colle Barone a Montecorvino Pugliano. Il prossimo martedì 26 marzo, alle ore 10, saranno inaugurati gli interventi di bonifica dell'ex sversatoio che ha accolto 470.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani di diverse città tra i primi anni '70 e fine degli anni '80. Sarà presente anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il progetto definitivo, approvato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Alessandro Chiola, prevede la predisposizione del capping finale e la messa in sicurezza dei sestoni pericolanti.

Il progetto

Tale progetto è stato il frutto di una serie di rilievi tecnici che hanno permesso di ricostruire lo stato effettivo dello sversatoio e di capire di conseguenza come agire. Gli interventi previsti, inoltre, riguardano la risagomatura e la riprofilatura del piano dei due invasi; la realizzazione del capping e il rivestimento delle scarpate mediante materiale “spritz beton“, al fine di garantire la sicurezza dell'intera area. “Alle parole noi preferiamo i fatti. Orgogliosi del lavoro fatto dagli uffici comunali, dall'assessore all'ambiente Marianna Ciliberti, dalla Provincia e naturalmente dalla Regione Campania che ha stanziato 2 milioni di euro. Dalla fine dell'esercizio ad oggi sono state fatte tante promesse e tentativi inutili per mettere in sicurezza e bonificare l'area in maniera definitiva.

La svolta

Dopo ben 24 anni questa amministrazione è riuscita in tempi relativamente brevi a realizzare il progetto esecutivo e, grazie alla Regione Campania, ad ottenere un cospicuo finanziamento. Una grande svolta per l'intero territorio, l'ambiente e per il futuro delle nuove generazioni. Finisce un'epoca triste e buia dove Montecorvino Pugliano era tristemente nota come la città delle discariche”, afferma soddisfatto il sindaco, Alessandro Chiola. Un progetto di rinascita e riscatto per il territorio che spera presto di poter mettere un punto ad una storia che ha da sempre rappresentato un neo per la Comunità .