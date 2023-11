Montecorice, ritorna il calcio giocato: la squadra parteciperà al campionato di terza categoria

Ritorna il calcio giocato a Montecorice. Dopo anni di assenza, anche i ragazzi del borgo cilentano riavranno la possibilità di mettersi alla prova contro altre compagini militanti nel campionato di terza categoria. In attesa del completamento dei lavori di riqualificazione e riomologazione del campo sportivo “L.Piccirilli”, la squadra giocherà le sue partite a Santa Maria di Castellabate, presso il campo “A.Carrano”. La denominazione scelta per il club è “Asd Montecorice United” e i colori sociali sono il bianco e il rosso.

La prima sfida

Il Montecorice scenderà immediatamente in campo domenica 5 novembre al “Carrano” per la prima partita del campionato di terza categoria. Il debutto, in programma alle 14.30, sarà contro il Novi Velia. La squadra è stata collocata nel girone D, insieme ad altre formazioni come il Ceraso, il Real Torchiara, Piagginese e Atletico San Rocco.

“Tutti allo stadio”

A Montecorice si respira grande attesa per il ritorno in campo e l’invito lanciato sui social da parte dei cittadini è chiaro: “I ragazzi sono carichi, il mister è pronto e motivato, il tifo caldissimo… sarà un anno appassionante ed emozionante e tutti insieme dobbiamo supportare i nostri ragazzi trasmettendogli calore e amore”.