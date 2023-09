Montecorice, pronte nuove pensiline di attesa autobus in tutto il Comune

A Montecorice, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Flavio Meola, ha deliberato l’installazione di 7 nuove pensiline di attesa nelle aree adibite alla sosta degli autobus. Inoltre, nelle varie frazioni del territorio nelle quali queste sono già presenti, ma in uno stato di deterioramento, saranno effettuati dei lavori di manutenzione o sostituzione. L’introduzione di queste banchine di attesa, si ritiene necessaria soprattutto con l’arrivo dell’autunno/inverno e l’inizio della stagione scolastica.

Le aree interessate

Saranno 7 le pensiline che verranno introdotte lungo tutto il territorio comunale. Le località interessate sono: Fornelli, Cosentini, Casa del Conte, San Nicola, Montecorice, e due ad Agnone. Nelle scorse settimane, diverse erano state le segnalazioni via social che mostravano la presenza di alcune pensiline in cattivo stato e quindi totalmente inutili al loro servizio.

“Pensiline imprescindibili”

Il Sindaco di Montecorice, Flavio Meola, ha commentato così tale implementazione: “L’obiettivo è quello di dotare strade e piazze pubbliche di pensiline, imprescindibili per un’attesa più confortevole soprattutto per gli studenti che quotidianamente attendono lo scuolabus per poter raggiungere gli istituti scolastici”