Meta-down: disservizio globale per Facebook, Instagram e WhatsApp

Mercoledì 3 aprile 2024 – Le app di Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, sono state colpite da un disservizio globale che ha impedito a milioni di utenti di accedere ai servizi.

Malfunzionamenti in tutto il mondo

Il problema è iniziato intorno alle 20:00 (ora italiana) e ha interessato utenti in tutto il mondo. Downdetector, un sito web che monitora i disservizi online, ha registrato un picco di segnalazioni per tutte e tre le app.

Oltre 100.000 segnalazioni per WhatsApp

Secondo Reuters, solo in Gran Bretagna ci sono state più di 67.000 segnalazioni di malfunzionamento per WhatsApp, oltre 30.000 in India e 95.000 in Brasile.

Problemi di connessione e aggiornamento

Su WhatsApp era impossibile collegarsi al servizio e fare telefonate. Su Instagram e Facebook, invece, gli utenti riuscivano a caricare i contenuti, ma il feed non si aggiornava.

Parziale ripresa del servizio

Intorno alle 20:35 (ora italiana), alcuni utenti hanno segnalato una parziale ripresa del servizio. Tuttavia, le segnalazioni di malfunzionamento continuavano ad aumentare.

Meta al lavoro per risolvere il problema

Al momento, non ci sono notizie certe sull’origine del problema. Meta ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere il problema il prima possibile.