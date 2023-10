Magliano Vetere: edificio pubblico sarà destinato a servizi per la prima infanzia

Il Comune di Magliano Vetere, guidato dal sindaco Adriano Piano, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione funzionale di un edificio pubblico a vocazione scolastica da adibire a servizi per la prima infanzia in località Magliano Nuovo” nell’importo complessivo di € 700.000,00.

Le risorse

L’Ente intende partecipare al Bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia, per il finanziamento dei Progetti relativi al Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni. Successivamente si procederà all’attivazione delle procedure amministrative necessarie per l’approvazione e l’affidamento dei lavori.

Gli obbiettivi del Piano

Il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni è finalizzato alla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

Possono partecipare alla presente selezione pubblica i piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021; l’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune singolarmente è pari a 700 mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l’importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’Unione presenta il progetto.