Lutto nel Vallo di Diano: si è spento Vincenzo Mazza, dirigente Asl e Presidente di Legambiente a Teggiano

Deceduto all’età di 63 anni Vincenzo Mazza, dirigente dell’Asl Salerno, Presidente di Legambiente a Teggiano e giornalista pubblicista.

Il suo impegno nel mondo della sanità e della politica

Da sempre impegnato nel sociale e nelle iniziative in difesa dell’ambiente, Vincenzo Mazza era una persona apprezzata per il garbo e la passione che metteva nelle sue attività. Vincenzo Mazza si è spento all’ospedale di Parma.

Le esequie saranno celebrate domani, giovedì 29 giugno, alle 10.00 nella Chiesa di San Giuseppe Operaio a Pantano di Teggiano.

Il cordoglio

Messaggi di cordoglio arrivano dal mondo della sanità, della politica e dell’attivismo ambientalista, ma anche da tanti cittadini che ne hanno rimarcato la grande gentilezza e professionalità. Molti cittadini, che hanno avuto modo di conoscere Vincenzo Mazza, ricordano la sua grande gentilezza, la sua umanità e la sua professionalità impeccabile.

In questo momento di dolore, la comunità del Vallo di Diano si unisce nel porgere le condoglianze alla famiglia di Vincenzo Mazza. La sua memoria sarà per sempre viva e il suo contributo non verrà mai dimenticato.