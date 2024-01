Linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria: incontro per minimizzare l’impatto dell’opera sul territorio

Questa mattina, a margine della prima riunione del tavolo tecnico tenutasi la scorsa settimana per la predisposizione di un Piano di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana nei comuni interferiti dall’attraversamento del ‘Lotto 1a Battipaglia-Romagnano’ della linea AV Salerno-Reggio C., il Sottosegretario al MIT, On.Tullio Ferrante ha promosso un incontro operativo con i vertici del Ministero, del Gruppo FS e di RFI, per definire congiuntamente modalità e tempi di sviluppo delle diverse fasi su cui si articoleranno i lavori del tavolo.

L’obiettivo

Lavori, questi, che nei prossimi mesi porteranno alla definizione del protocollo d’intesa volto a minimizzare gli impatti della nuova infrastruttura ferroviaria sul territorio salernitano.

Obiettivo del Sottosegretario è stato quello di promuovere un ulteriore momento ricognitivo ed operativo, anche in considerazione dell’imminente avvio degli incontri che, su sua richiesta, RFI condurrà – a partire da domani e nell’arco delle prossime due settimane – presso ciascun Comune interferito dall’opera.

Incontri volti da un lato al confronto con i sindaci sulle opere compensative ritenute necessarie e, dall’altro, alla illustrazione ai cittadini di procedure e tempistiche espropriative, nel solco della necessaria partecipazione, trasparenza e consapevolezza.

Le parole dell’on. Ferrante

“Il Governo, attraverso l’impegno del MIT e mio in particolare – ha chiosato il Sottosegretario – è attento alle esigenze dei cittadini ed ai sacrifici loro richiesti, ponendoli al centro di un’azione di raccordo tra le parti coinvolte, con il comune obiettivo di minimizzare i disagi derivanti dalla realizzazione di un’opera strategica e necessaria come l’A/V Salerno-Reggio Calabria”