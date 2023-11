Salernitana Women 1919: non basta Apicella con il Palermo

Non basta una rete di Apicella per la Salernitana Women 1919 di coach De Risi che nell’undicesimo turno del girone C di Serie C cede al Palermo allo stadio Volpe. Le ospiti partono forte e al 3′, su un tiro-cross dalla destra, colpiscono la traversa con Bruno.

Al 10’ occasionissima per la Salernitana: Sorrentino lancia Olivieri che si presenta davanti a Source scavalcandola con una pallonetto che termina di un nulla al lato. Un giro di lancette dopo è, invece, Falivene a cercare gloria per le granata su calcio piazzato che termina di mezzo metro fuori. Nel finale di frazione il Palermo prova a impensierire Pascale con Dragotto e Cherillo fermati dall’estremo difensore salernitano, si torna negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa al 9’ passano le siciliane leste a sfruttare sul settore destro l’azione di Chirillo che trova nel mezzo Russo per il vantaggio. La Salernitana, però, non ci sta e pareggia subito con Apicella che dai 20 metri incrocia sul palo più lontano da fuori area.

Al 21’ il Palermo fallisce un calcio di rigore, accordato per una fallo di mano in area, con Piro che angola troppo colpendo il palo. Le siciliane segnano però al 34’ quando Cancilla, su schema da punizione, serve nel mezzo a Di Salvo che da pochi passi spinge dentro.

Nel finale Calvanese trova Sorce a chiudere lo specchio: il risultato non cambia, il Palermo vince per 1-2.

Le granata torneranno in campo domenica prossima sul campo del Crotone.

Salernitana Women 1919- Palermo 1-2

Reti: 9’ st Russo, 13’ st Apicella, 34’ st Di Salvo

Salernitana: Pascale, Apicella, Calvanese, Sorrentino, Marino (36’ st Donnarumma), Cozzolino, Sabatino (16’ pt Colonnese -11’st Longo), Falivene , Piccolo, Cuomo (21’ st D’Orso), Olivieri (30’ st Mercede) All. Valentina De Risi

A disposizione: Fusco, Cicchetti, Abate , Ferrentino.

Palermo: Sorce, Incontrera (16’ st Tarantino), Aguglia (40’ st Bonanno), Cancilla, Collova, Priolo, Piro, Bruno, Dragotto, Licari (19’ st Di Salvo), Chirillo. . All: Antonella Licciardi

A disposizione: Pedone, Cellauro, D’Agostino, Gipetto,

Arbitro: Giorgio Cardellini (sez. Roma 2)

Assistenti: Antonio Rotondo (sez. Torre del Greco)– Maurizio Greco (sez. Torre del Greco)

Ammonite: – Angoli: 0- 2 Recupero: 1‘ pt – 4‘ st