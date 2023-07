La scuola di Sicignano degli Alburni è “viva” anche in estate

Può accadere che, anche in piena estate, la scuola continui a creare le condizioni ideali per un rapporto quotidiano con i propri allievi, adattando il proprio operato su occasioni ludiche e sportive confacenti col territorio. Grazie a Scuola Viva, infatti, Sicignano degli Alburni, ha potuto realizzare tre progetti riguardanti il teatro, la musica e il rafting.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

I giovani studenti hanno avuto modo di vivere e condividere i loro primi giorni di vacanza insieme ai loro compagni di scuola con cui hanno svolto diverse coinvolgenti attività tramite i progetti denominati “Emozioni in scena”, “Musica alternativa” e “Rafting”; progetti nati dalla volontà della scuola di arricchire le opportunità formative e che hanno trovato anche il pieno sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Giacomo Orco:

“L’amministrazione comunale, considerando l’istituzione scolastica come un elemento basilare per l’identità culturale e sociale del nostro paese, ha sostenuto e favorito l’organizzazione e la realizzazione dei progetti dedicati ai ragazzi perché la collaborazione tra la scuola, la comunità e il territorio è indispensabile per la crescita sociale, civile e culturale” ha affermato il primo cittadino.

I.C. “San Domenico Savio”, fucìna di occasioni esperenziali per i propri alunni

Vivere a trecentosessanta gradi il territorio così da imparare a conoscerlo e scoprire la bellezza delle varie forme d’arte: sono stati questi gli obiettivi dei progetti Scuola Viva che hanno impegnato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio” di Sicignano degli Alburni.

I giovani, oltre a molteplici attività teatrali e musicali che hanno poi dato vita a dei veri e propri momenti di spettacolo, sono stati seguiti e guidati attentamente nello scoprire le insenature dei fiumi che attraversano il territorio mentre praticavano il rafting vivendo un’esperienza unica e coinvolgente.