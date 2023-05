Sicignano degli Alburni, studenti a lezione in municipio

Gli studenti di Sicignano degli Alburni hanno svolto, questa mattina, una lezione in un luogo insolito e tutto da scoprire: la casa comunale. A partecipare alla giornata di studio sono stadi gli alunni della terza media dell’Istituto Comprensivo San Domenico Savio, che hanno potuto seguire, in questo modo, una lezione particolare, ma tanto istruttiva che ha permesso loro di scoprire come funziona una pubblica amministrazione e tutto ciò che riguarda la casa comunale.

La lezione per gli studenti

Agli alunni è stato spiegato anche il valore dell’accoglienza e dell’inclusione e l’importanza di diventare cittadini attivi, informati, responsabili e capaci di assumere responsabilità per loro stessi e per la loro comunità.

Il commento

“Grazie agli alunni per la disponibilità, l’interesse e l’attenzione dimostrata, grazie alla scuola, alle insegnanti alla segreteria comunale e agli uffici comunali.

Continueremo a lavorare al progetto già da settembre, coinvolgendo anche le altre classi del nostro istituto” ha fatto sapere il sindaco, Giacomo Orco.

Il progetto, denominato “Una lezione in comune”, permetterà ai ragazzi di conoscere, sempre meglio, tutti gli aspetti della macchina amministrativa e del comune in cui vivono formandoli al meglio affinché possano diventare cittadini partecipi e consapevoli.